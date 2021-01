Laboratorio Curie, attivato un punto tamponi a Mirandola

MIRANDOLA – Il Laboratorio Curie, in collaborazione con Confindustria Emilia e Aimag, ha allestito un gazebo per effettuare tamponi Covid in via Maestri del Lavoro 38, a Mirandola. Il punto di ritrovo, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 10, è dedicato esclusivamente a dipendenti e collaboratori delle aziende associate a Confindustria Emilia.

“L’accesso”, come sottolinea il direttore del Laboratorio Curie Mariella Racca, “sarà possibile su prenotazione, solamente dopo che l’azienda avrà contattato direttamente il laboratorio. Ringrazio Aimag, che ci ha messo gli spazi a disposizione, e Confindustria Emilia che ci ha donato il gazebo”.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare lo 059/280851 oppure inviare una mail a m.racca@laboratoriocurie.it.

