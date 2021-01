Lions Club di Finale Emilia dona 5 lavatrici a famiglie alluvionate di Nonantola

FINALE EMILIA – Nota di Maria Teresa Benotti, Presidente Lions Club Finale Emilia:

Con grande soddisfazione di tutto il Lions Club Finale Emilia, è stata deliberata la donazione di n.5 lavatrici a famiglie bisognose di Nonantola colpite dalla alluvione dello scorso dicembre.

Ancora una volta i Lions scendono in campo per sostenere la comunità seriamente provata dalla esondazione del Panaro. Nonantola e frazioni limitrofe stanno vivendo un periodo particolarmente difficile, oltre la metà delle famiglie e delle imprese sono state colpite dalla alluvione. L’acqua e il fango si sono portati via i beni di primaria necessità e tanti ricordi di una vita. Affrontare un tale disastro in periodo di emergenza covid-19 è ancora più difficile, disarmante e sconvolgente. Un aiuto concreto e veloce è necessario e auspicabile per coloro che credono e operano nella solidarietà fra le comunità.

Per queste ragioni, la Presidente del Lions Club Finale Emilia, Maria Teresa Benotti, e tutto il Club hanno deciso di seguire le orme del Lions Club Castelfranco-Nonantola e del suo Presidente, Pierfrancesco Rossi, impegnandosi a portare un minimo sollievo alle famiglie più fragili e bisognose di aiuto.

“Non dimentichiamo”, afferma la Presidente Benotti, “il sostegno che abbiamo ricevuto, da tutti i Lions italiani e da cittadini e imprese di tutto il Paese, in occasione del terribile sisma del 2012 che ha colpito il territorio di Finale Emilia e comuni limitrofi. Avvalendoci dei preziosi consigli del Parroco di Nonantola, Don Alberto Zironi, che ben conosce il territorio ed i suoi concittadini”, prosegue la Presidente Benotti, “sono state individuate alcune famiglie in difficoltà alle quali saranno donate cinque lavatrici. Siamo ancora, purtroppo, in periodo di pandemia e non è semplice transitare fra Comuni diversi, ma desideriamo far sentire la nostra piena solidarietà con piccoli gesti concreti che facciano sentire meno sole le famiglie colpite da questa ulteriore calamità”, conclude la Presidente Benotti.

Il tempestivo intervento consentirà alle famiglie, individuate dallo stesso Don Zironi, di riprendere un minimo di normalità.

Appuntamento, quindi, a Nonantola, il 7 gennaio ore 11, presso la Canonica della Abbazia, per la consegna ufficiale a Don Alberto Zironi di n.5 lavatrici, alla presenza di alcuni Soci del Lions Club Finale Emilia, del Lions Club Castelfranco-Nonantola, nonché del Presidente di Zona Guido Zaccarelli.

Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions.