Lorenzo Calzolari entra in Consiglio comunale a San Felice

La consigliera di “Insieme per San Felice” Maria Cristina Remondi lo scorso 9 gennaio si è dimessa dal Consiglio comunale di San Felice sul Panaro per motivi famigliari. Al suo posto è subentrato Lorenzo Calzolari, impiegato 41 enne. La surroga della consigliera dimissionaria è avvenuta nel Consiglio comunale del 18 gennaio scorso. A Maria Cristina Remondi un grazie da parte dell’Amministrazione comunale per l’impegno e il senso civico dimostrati e un caloroso benvenuto a Lorenzo Calzolari.

Spiegano da insieme per San Felice:

41 anni, impiegato tecnico presso un’azienda metalmeccanica, Lorenzo è anche impegnato nel volontariato del nostro paese essendo membro di Avis a San Felice sul Panaro.

“Voglio ringraziare tutto il gruppo di Insieme per San Felice per il lavoro svolto fin ora e per l’opportunità che ho deciso di accettare.

Colgo con piacere l’onere e l’onore di subentrare in Consiglio Comunale, con l’auspicio che il mio contributo possa essere costruttivo sui temi attualmente in discussione e su quelli che lo saranno in futuro.

Affronterò questo percorso con l’impegno, la serietà, l’umiltà e la responsabilità che deriva da questo ruolo, ponendomi come unico obiettivo il bene della nostra comunità”.