Nonantola, restituito all’archivio dell’Abbazia un manoscritto del 1600

NONANTOLA – Con una cerimonia tenutasi nella cripta dell’Abbazia di Nonantola, i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna hanno restituito all’archivio dell’Abbazia stessa un manoscritto trafugato illecitamente in epoca sconosciuta, dal titolo “Campione de’ Beni Stabili dell’Augusta Abbazia di Nonantola, e seminario – Descritto e delineato da me Andrea Martinelli Pubblico Agrimensor Modonese”, risalente al 1665 e recentemente recuperato, dopo che era stato messo in vendita tramite una piattaforma online. Nel corso della cerimonia di restituzione, il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna, Ten. Col. Giuseppe De Gori, ha spiegato le modalità attraverso le quali il manoscritto è stato recuperato: “L’operazione nasce da una collaborazione tra il Nucleo per la Tutela del Patrimonio e gli enti preposti. È arrivata una segnalazione della vendita su una piattaforma digitale di un libro appartenente all’abbazia. Dopo gli accertamenti, abbiamo constatato che il libro non era inserito nella banca dati dei beni trafugati, ma l’attività seguente di ricerca compiuta dal direttore della biblioteca abbaziale ci ha permesso di trovare una registrazione del volume in un inventario dei secoli scorsi. Da lì non c’è più traccia del manoscritto negli inventari successivi. Abbiamo sequestrato il bene e l’abbiamo messo a disposizione della procura di Modena per ripercorrere i canali di vendita. Abbiamo impedito che il bene uscisse dal territorio nazionale e venisse commercializzato. Accertamenti successivi hanno determinato che il bene è sparito dall’archivio storico dell’abbazia a partire almeno dagli anni 80”.

A proposito del valore dell’opera recuperata, Don Riccardo Fangarezzi, responsabile dell’archivio dell’Abbazia, ha ricordato, ringraziando l’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto: “Quello ritrovato sembra un libro, ma è in realtà un bene archivistico e non librario. Il bene archivistico, a differenza di quello librario, quando viene perso non è sostituibile. Questo registro rispecchia un riordino dell’amministrazione, sempre estremamente accurata nel corso dei secoli. C’è una prima parte nella quale sono descritti i possedimenti di terreno dell’abbazia. Nella seconda, invece, sono contenute le tavole del perito agrimensore, che raffigurano i possedimenti e hanno anche un interesse estetico non consueto che fornisce all’opera un valore accresciuto. Era uno strumento di uso corrente, le pagine recano i segni dell’uso. Molti documenti di questo genere sono nell’archivio abbaziale e fanno riferimento a questo registro. Ciò dimostra l’importanza del ritrovamento”.

Alla cerimonia è intervenuto anche l’arcivescovo di Modena e Nonantola, Mons. Erio Castellucci, che ha sottolineato l’importanza di questo ritrovamento in un momento difficile come quello in corso: “Abbiamo bisogno di questi segnali di vita, di cultura e tradizione. Quelli che stiamo attraversando sono momenti emergenziali e il rischio è quello di rincorrere le necessità immediate. Non si possono trascurare i settori fondamentali, ma nemmeno la cultura e l’istruzione. Questa restituzione è un gesto di grande vicinanza alla gente, l’Arma si distingue per la propria capillarità sul territorio, come le parrocchie. Attingendo al passato guardiamo avanti verso il futuro”.

La sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, si è unita ai ringraziamenti verso i Carabinieri che hanno recuperato l’importante opera e ha sottolineato che “per Nonantola sono mesi difficili anche a causa dell’alluvione del 6 dicembre. Un evento di questo tipo è un momento che ci da speranza e apre un percorso nuovo per recuperare la socialità e lo stare insieme che abbiamo dimenticato nell’ultimo periodo ed erano il perno della nostra comunità. La restituzione di oggi di questo registro, patrimonio dell’abbazia, è un modo per dire che possiamo ripartire con un occhio al passato, ma guardando al futuro, con un legame importante tra amministrazione comunale e Chiesa necessario per poter andare avanti con speranza e con gioia. Bisogna sempre tentare di essere positivi”.

