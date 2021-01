SAN FELICE SUL PANARO – Rifiuti abbandonati in via Villetta a San Felice. Ecco la “sorpresa” trovata nella mattinata di lunedì 4 gennaio dai residenti. Ci scrive uno di loro:

Anche all’inizio del nuovo anno ci ritroviamo i soliti maleducati che abbandonano i rifiuti nei fossi delle strade extraurbane.

Qui siamo a San Felice sul Panaro, in via Villetta.

Il ritrovamento è di questa mattina, con una consegna indicativa tra il tardo pomeriggio di ieri domenica 3 gennaio e le 8,30 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

Non se ne può davvero più, di vedere sacchetti e cartoni di rifiuti sparsi lungo i fossi o sul ciglio delle strade.