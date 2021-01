Novi, una seconda vita per l’area verde di Sant’Antonio

Dopo i lavori di competenza comunale in partenza quelli a carico delle associazioni coinvolte – Comitato Fiera di S.Antonio, Onlus Tutti Insieme per Rovereto e S.Antonio, Pro Loco “A. Boccaletti” e Rotary Club Carpi – in merito a piantumazioni, inerbimento prato, acquisto arredi urbani e giochi nonché la realizzazione dell’impianto d’irrigazione.

Tali lavori costituiscono la concretizzazione del percorso “Novità”, la prima edizione di bilancio partecipativo del Comune di Novi di Modena.

Il percorso, attivato in via sperimentale nel 2019, si è basato su due semplici concetti: 40.000 euro a disposizione e una semplice domanda: come spenderli? Dopo diversi mesi di lavoro e incontri con cittadini e associazioni, che spontaneamente hanno preso parte al percorso, si è deciso di riqualificare l’area verde a fianco del Palarotary di S.Antonio. Uno spazio dedicato al gioco e allo svago, che può offrire in autonomia i propri servizi o andare ad ampliare quelli del vicinissimo Palarotary, nel momento in cui ci auguriamo possa tornare a essere utilizzato per feste private, eventi pubblici, fiere di paese o corsi.

Una volta terminati tutti i lavori l’area sarà inaugurata entro questa primavera.

Terminata la piantumazione dell’area verde a fianco del Palarotary di S.Antonio.

Un sentito ringraziamento va alle associazioni Comitato Fiera di S.Antonio, Onlus Tutti Insieme per Rovereto e S.Antonio, Pro Loco “A. Boccaletti” e Rotary Club Carpi che si sono occupare della realizzazione dei lavori.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017