Sindaci dei Comuni Area Nord: “Ammirevole abnegazione di tutto il personale dell’A.S.P.”

COMUNI MODENESI AREA NORD – Nota stampa su ASP dei nove sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord:

È stato un anno complesso e pieno di insidie, che ha però messo in luce un’ammirevole abnegazione di tutto il personale dell’A.S.P. nel cercare di tutelare gli ospiti, gli operatori e garantire il più possibile i servizi. Per contrastare la diffusione del virus sono state messe in campo tutte le misure necessarie, a partire dal recepimento dei protocolli e delle normative vigenti, alla partecipazione degli operatori agli incontri di formazione organizzati dall’ASL (manifestazioni cliniche e modalità di trasmissione del virus, utilizzo dei dispositivi di sicurezza con le corrette norme di vestizione e svestizione). Con periodicità sono stati sottoposti a tampone molecolare o antigenico operatori ed ospiti. Tutti noi sindaci dell’Area Nord siamo stati informati costantemente sull’evolversi delle situazioni di emergenza come il focolaio alle CRA di San Felice e di Mirandola.

Abbiamo richiesto ed ottenuto incontri con Regione Emilia Romagna ed Ausl per affrontare i diversi problemi conseguenti alla pandemia e siamo consapevoli che le stesse hanno messo importanti risorse come contributo a supporto per la copertura dei costi sostenuti in questa fase emergenziale. Ciononostante riteniamo necessario che gli Enti preposti facciano un ulteriore sforzo per garantire l’adeguamento del Sistema di Accreditamento dei servizi socio-sanitari ed il superamento delle criticità gestionali.

Noi sindaci dell’Area Nord esprimiamo piena fiducia e stima nei confronti della presidenza, della dirigenza e del personale dell’ ASP per l’alta professionalità evidenziata dalle prestazioni e servizi gestiti nel nostro territorio e condivideremo insieme il percorso di confronto per sostenere le soluzioni alle criticità.

Esprimiamo infine la nostra soddisfazione per l’alta adesione al programma vaccinatorio evidenziata dagli ospiti e dagli operatori della CRA di A.S.P. Comuni Area Nord.

I sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.