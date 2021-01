Spacciatore tenta di fuggire in bicicletta, arrestato dai Carabinieri

MODENA, CARPI, CASTELVETRO – Verso le 19.30 di giovedì 21 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto un 27enne marocchino, il quale deteneva 35 gr. di hashish già divisi in dosi, evidentemente preconfezionati per essere spacciati. I militari, che avevano notato il fare sospetto, appena si sono avvicinati il giovane è fuggito in bicicletta cercando di allontanarsi, gettando per terra la droga. E’ stato tuttavia inseguito e fermato poco distante da altro personale. In quel frangente, per tentare la fuga, si è divincolato opponendo resistenza. Il giovane marocchino, irregolare in Italia e già noto alle forse di polizia per reati analoghi, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Venerdì 22 gennaio la direttissima.

L’altro ieri, sempre nel corso delle ore serali, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, nel corso di servizio predisposto nel Parco XXII aprile dove un 34enne nigeriano è stato denunciato alla Procura della Repubblica, sorpreso nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un 42enne modenese.

In tema di attività di contrasto alla diffusione delle droghe, l’Arma di Modena è costantemente impegnata, ne è dimostrazione evidente che tre interventi con arresti, denunce e sequestri sono stati eseguiti negli ultimi cinque giorni, nella città. già lunedì scorso, infatti, i militari avevano tratto in arresto un 30enne spacciatore tunisino, colto in flagranza di spaccio di una dose di cocaina ad un giovane italiano.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno tratto in arresto un 59enne di origini bolognesi, raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. L’umo doveva scontare un cumulo di pena residua di quattro anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa, appropriazione indebita, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, simulazione di reato e ricettazione, fatti commessi in provincia di Modena, Bologna e Milano dal 2012 al 2015. L’uomo è stato tradotto dai carabinieri, alla Casa Circondariale di Modena per l’espiazione della pena.

I carabinieri di Castelvetro, nel corso di un servizio di controllo delle persone che scontano provvedimenti restrittivi dell’Autorità Giudiziaria presso le abitazioni in regime di arresto-detenzione domiciliare, hanno denunciato per evasione un 41enne marocchino, già sottoposto agli arresti domiciliari il 16 novembre 2020, dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, al controllo, non è stato trovato presso l’abitazione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017