Una distribuzione alternativa per un documentario alternativo

Iniziata la post-produzione del film From Mud – Documentario musicale, girato in co-produzione con il Centro Musica della città di Modena e che racconta la produzione musicale nel teritorio emiliano dal punto di vista di chi la musica la crea e la vive. A seguito del montaggio, sarà avviata la produzione dei DVD contenenti il film e dei CD della colonna sonora, costituita dai pezzi originali creati dalle band protagoniste del film. Per supportare la distribuzione del film, affidata all’Associazione Culturale Kreattiva, è stata lanciata una campagna raccolta fondi sulla nota piattaforma IndieGOGO. Per coloro che supporteranno il progetto sono previste ricompense, come le versioni digitali e fisiche del documentario e della colonna sonora. C’è tempo fino al 3 febbraio 2021 per aderire alla campagna.

From Mud – Documentario Musicale è un ambizioso progetto di un gruppo di giovani appassionati di cinema e musica. Abitiamo a Modena, città emiliana ricca di Storia e di cultura anche e soprattutto in ambito musicale. Da queste nostre passioni e da questa nostra identità è nata la necessità di raccontare l’impegno, le difficoltà e i successi delle band modenesi, in particolare di quelle che trattano musica originale e alternativa. Quattro le band protagoniste di questo documentario: Kaos India, La Convalescenza, Quid, Latin Soul. La buona riuscita di questa raccolta fondi ci permetterà di distribuire il documentario gratuitamente alle scuole della Provincia e della Regione e di tradurre in inglese il documentario, per presentarlo ai festival di cinematografia internazionali, diffondendo sempre di più la creatività emiliana e l’esperienza e la passione di chi la musica la crea e la vive.

Per tutti coloro che fossero interessati a sostenere il progetto ma non fossero interessati a ottenere ricompense, è stata attivata una raccolta donazioni su Paypal, senza limiti di tempo né di donazioni minime, disponibile a questo link: https://tinyurl.com/y8naz3v7

Campagna su IndieGOGO https://www.indiegogo.com/ projects/from-mud- documentario-musicale–2/x/ 24357302#/

Pagina Facebook del documentario https://www.facebook.com/ frommudmusicdoc

Donazioni libere ad Associazione Culturale Kreattiva https://tinyurl.com/y8naz3v7

Pagina Facebook Latin Soul https://www.facebook.com/ latinsoultrio/

Pagina Facebook Kaos India https://www.facebook.com/ Kaosindia

Canale Youtube Quid https://www.youtube.com/ channel/UC2J_ Bjqtp7tR5agMzsGcNBQ

Canale Youtube La Convalescenza https://www.youtube.com/ channel/ UCwNuQv0BjL7B2gPnwm3HCjg

