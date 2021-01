Mirandola, pubblicata la graduatoria dei beneficiari dei voucher sport

MIRANDOLA – Sono 34 le famiglie mirandolesi che avranno accesso alle agevolazioni per il sostegno alla pratica sportiva dei figli e ben 44 i bimbi che ne beneficeranno. Il Comune di Mirandola nell’ambito dell’iniziativa “Voucher per lo sport” ha promosso, per la stagione 2020/2021 un bando per l’assegnazione alle famiglie mirandolesi aventi i requisiti necessari un contributo, a partire da 150 euro, per l’attività sportiva dei ragazzi dai 6 ai 16 anni e fino ai 26 anni in caso di disabilità. Un sostegno rivolto in primo luogo ai ragazzi le cui famiglie riscontrano problemi economici, anche a causa dell’emergenza Covid. Ma pure al tempo stesso, un modo per supportare lo sport di base e l’associazionismo sportivo anch’esso in difficoltà. Circa una quarantina le richieste arrivate in Comune, mentre ad essere esaudite sono state 34 in quanto rientranti nei parametri prestabiliti all’accesso. La graduatoria è stata pubblicata, nel dovuto rispetto della privacy, ed è consultabile sul sito del Comune di Mirandola (www.comune.mirandola.mo.it).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017