Alluvione Nonantola, la protesta dei cittadini con 80 litri d’acqua e fango sotto la sede di Aipo

Abbiamo deciso di ritrovarci davanti alla sede modenese di Aipo. È tutto iniziato due mesi fa quando, per colpa della mancata gestione e tutela del nostro territorio, l’acqua ha rotto gli argini ed è entrata nelle nostre case. Abbiamo conservato quell’acqua e gliela abbiamo portata in casa: 80 L di acqua e fango.

Eravamo qua stamattina per comunicare ufficialmente l’avvio della class action nei confronti di Aipo. Sono intervenuti diversi comitati del territorio modenese che già avevano subito la medesima emergenza. È intervenuto anche un giornalista che da diversi anni studia le contraddizioni in seno alla gestione del nodo idraulico del nostro territorio.

Il presidio è poi continuato denunciando le problematiche che la comunità sta vivendo in questa fase come ad esempio il raddoppio delle utenze di luce e gas e le mancate agevolazioni promesse dall’Amministrazione rispetto alla possibilità di accedere ai prestiti necessari senza alti tassi di interessi. Il costo sociale dell’emergenza non può essere pagato da noi!

Appuntamento a domani sera per la nostra assemblea.