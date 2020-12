Rottura argine destro Panaro, acqua ha raggiunto due metri nell’area allagata. Preoccupazione a Nonantola

AGGIORNAMENTO ORE 10

In poche ore il livello dell’acqua ha raggiunto già due metri

********************

Attesi a Gaggio e Villa Sorra gli elicotteri della Marina Militare per aiutare nell’evacuazione. Nell’area di Castelfranco in cui, tra via Viazza e via Tronco, in cui è arrivata l’acqua del Panro il livello raggiunto è di un metro e mezzo. Evacuate finora una quarantina di famiglie.

Da Nonantola

ATTENZIONE – ROTTURA ARGINE PANARO

Attenzione, si è verificata una rottura dell’argine del Panaro, in territorio di Castelfranco, all’altezza di via Tronco. Gli abitanti di Bagazzano si spostino ai piani alti. Sono sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile per assistere la popolazione, AIPO sta intervenendo sull’argine.

Per necessità, chiamare il numero 059896540 (non il numero del Sindaco).

