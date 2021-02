Comitato alluvione Nonantola: convocato un presidio alla sede Aipo di Modena

NONATOLA- Il presidio si terrà domenica 7 febbraio alle 10:30 di fronte alla sede di Aipo in via Attiraglio 24 a Modena

“Sono passati ormai due mesi dalla rottura dell’argine che ha portato (in molti casi non per la prima volta) sott’acqua diverse zone della provincia di Modena.

Nonostante le visite e le prese di impegno delle istituzioni a oggi non ci sono risposte concrete e strutturali rispetto agli effetti dell’emergenza, molte famiglie sono costrette a prestiti a tassi ancora proibitivi per far fronte a danni per i quali non è possibile attendere i tempi lunghi dei rimborsi.

Chi se lo può permettere si sta trasferendo e chi non detiene redditi alti deve rimbalzare fra diverse soluzioni che tamponano solo temporaneamente la situazione.

A tutto questo occorrono risposte ,concrete e chiare. E’ terminato il tempo per le promesse.

Non possiamo essere noi a pagare di tasca nostra la mancanza di tutela ambientale nei territori in cui viviamo.

Occorre chiarire le responsabilità e fare in modo che in futuro non si ripetano gli stessi errori.

La priorità nel nostro territorio deve essere data alla salute e alla sicurezza di tutti coloro che lo abitano. Chi non si muove in questa direzione deve essere fermato.”