Concordia, i bambini della Gasparini trasformano un parco in una galleria d’arte naturale

CONCORDIA – Trasformare un parco in una galleria d’arte naturale? È quello che hanno fatto i bambini della classe 5B della scuola primaria Gasparini di Concordia questa mattina al Parco Pertini, grazie al progetto “A scuola in natura” a cura del CEAS La Raganella.

Utilizzando i materiali offerti dalla natura, i bambini hanno creato le loro opere d’arte, hanno descritto le creazioni ai loro compagni di classe e poi hanno visitato ed esplorato il Parco come se fosse una galleria d’arte.

“Vivere insieme ai bambini l’incontro con l’ambiente e la natura significa educare a fare attenzione alle relazioni. Durante le uscite didattiche si apprendono semplici ma affascinanti modalità di interpretazione della natura. Di stagione in stagione, indagando il mondo naturale ed entrando in contatto con la vita e con i suoi cicli, ci ricordiamo che siamo parte della natura e che la nostra esistenza dipende dagli altri componenti del sistema. L’amore, l’affezione, il rispetto e la cura per il nostro pianeta dipendono dalla quantità ma soprattutto dalla qualità delle relazioni che giorno dopo giorno riusciamo a intrecciare con il mondo.”