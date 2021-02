Finale Emilia: “Non possiamo sfilare ma lavoriamo per i Carnevali che verranno”

FINALE EMILIA – Una nota è apparsa sulla pagina Facebook dedicata al Carnevale di Finale Emilia, da parte di chi ogni anno si dedica a organizzare carri e festeggiamenti. La riportiamo in forma integrale:

A questa ora (11:30) se non fosse un anno anomalo i nostri 6 carridi Carnevalesarebbero già nel piazzale carichi del gettitoe in fila prontiin attesa dei trattoriche li avrebbero portati per le viee nelle piazze

Si sentirebbe vociare noi carristi nel frastuono dei generatori accesi e degli impianti musicalia tutto volume.

……..se fosse un anno normale…….

Se fosse un anno normale………….ma oggi piove: non si esce……mettiamola così.

Ma noi carristi: vecchi e giovani non molliamo: non possiamo sfilare ma stiamo lavorando (con le dovute accortezze) per essere in piazza appena si potrà.

Popolo dei coriandoli: teniamo botta, di carnevali se faranno ancora, prima dobbiamo uscire da questo brutto incubo.

Un grosso augurio a tutti coloro che soffrono per questa pandemia.