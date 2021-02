Finale Emilia, via Ceresa, via Canalazzo e via Covazze chiuse per lavori dopo la rotta del Diversivo Burana

FINALE EMILIA – A partire dallo scorso lunedì 15 febbraio, fino a venerdì 26 febbraio, sono chiuse al traffico, a Finale Emilia, le vie Canalazzo, Covazze e Ceresa, a causa dei lavori in corso in seguito alla rotta del Diversivo Burane. Come si legge nell’ordinanza dell’11 febbraio scorso, la chiusura delle strade sopracitate si è resa necessaria per tutelare la sicurezza della circolazione stradale e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Il divieto di transito è, perciò esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli di residenti e diretti (o provenienti) dagli insediamenti produttivi ubicati nelle vie in questione.

