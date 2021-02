Lugli (Prc): “Stop ai femminicidi. Sradicare cultura patriarcale che alimenta violenze di genere”

Attraverso una nota stampa, Stefano Lugli, segretario regionale di Rifondazione Comunista, ricorda Rossella Placati, uccisa nella giornata di lunedì 22 febbraio a Bondeno, e, contro i femminicidi, propone un piano per sradicare la cultura patriarcale che alimenta la violenta di genere. Di seguito, la nota di Stefano Lugli:

L’uccisione a Bondeno di Rossella Placati, 50 anni, operaia della Haemotronic di Mirandola dove era delegata sindacale per la Fictem Cgil, è l’ennesimo tragico femminicidio. Nei primi due mesi del 2021 c’è stato un femminicidio ogni 5 giorni, una strage che non si ferma mai, e i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

La violenza economica, psicologica e fisica contro le donne, che arriva fino al femminicidio non è un incidente, ma è fatta da uomini contro donne. E gli uomini che la esercitano non sono trascinati alla violenza per passione o amore, e per questo da compiangere e scusare. Sono uomini che considerano le donne una loro proprietà e non ne riconoscono il diritto alla autodeterminazione.

Contro la violenza di genere e la cultura patriarcale e maschilista che alimenta questo tipo di reati serve un piano d’intervento efficace e reale, subito, a partire dalla effettiva tutela delle donne vittime di abusi e maltrattamento. E serve lavorare con le giovani generazioni per sradicare la cultura patriarcale fin dalle scuole, in cui l’educazione all’affettività e alla sessualità deve diventare parte integrante del percorso formativo degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ai familiari di Rossella Placati vanno le più sentite condoglianze di Rifondazione Comunista dell’Emilia-Romagna.