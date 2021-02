Lutto a Mirandola per la prematura scomparsa a 50 anni di Daniela Di Croce

Il sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Mirandola Letizia Budri, esprimono a nome della Giunta e dell’Amministrazione comunale mirandolese il proprio cordoglio, per l’improvvisa scomparsa a soli 50 anni dell’architetta Daniela Di Croce.

Di Croce, membro dello staff dell’AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) di Modena area bioarchitettura e urbanistica sostenibile, viene ricordata per la passione profusa nella formazione di tecnici e professionisti, sui temi legati alla bioedilizia e sostenibilità dell’abitare. In particolare per quello che riguarda il territorio mirandolese negli anni che seguirono il terremoto, è stato forte l’impegno di AESS e dell’Arch. Di Croce per le analisi legate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma, in una logica ecosostenibile. Una proficua collaborazione portata avanti con il settore tecnico del Comune di Mirandola, che oggi ricorda Daniela Di croce con grande stima e affetto.

