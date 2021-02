Medolla, rifiuti in via Galeazza in bella vista

MEDOLLA – Una segnalazione da parte di una cittadina sul gruppo Facebook “Sei di Medolla se…” martedì 2 febbraio:

Domani invio l’ennesima segnalazione a Aimag, dopo che l’anno scorso ho tentato da sola a pulire almeno il peggio dei fossi lungo Via Galeazza dove abito, fiera di me stessa e dei 6 (SEI) sacchi neri raccolti a fatica mi sono trovato a dover pagare per smaltire questi rifiuti non miei, perché Aimag non accetta sacchi di rifiuti indifferenziati neanche quando frutto di un senso civico (sic)… passato l’inverno, questo è come si presenta Via Galeazza oggi !! Decina di kg di rifiuti: bottiglie, plastica, mascherine e perfino tantissimo pannolini sparsi.. ho fotografato solo circa 100 mt.. ma rende l’idea… Mi sono stancata di leggere articoli di come siamo bravi nella bassa con ns numeri rif la raccolta differenziata, mi chiedo siete/siamo tutti ciechi ?