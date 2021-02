MIRANDOLA – Prenderanno il via oggi, mercoledì 3 febbraio, come ricorda il Comune di Mirandola sulla propria pagina Facebook, i lavori di riconsolidamento delle sponde del canale, in via Diversivo, a Mirandola. Il cantiere riguarderà il tratto di strada, di 1500 metri circa, compreso tra il civico numero 5 e via Baccarella. I lavori, condizioni meteo permettendo, dovrebbero terminare entro il prossimo 30 aprile. Maggiori indicazioni sullo svolgimento dei lavori si possono trovare qui