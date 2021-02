Mirandola, chiuso per lavori un tratto del percorso ciclo-pedonale “Chico Mendes”

MIRANDOLA – A causa di lavori attualmente in corso, che dureranno fino al 15 marzo 2021 (salvo termine anticipato dei lavori), come riferisce il sito del Comune, a Mirandola è prevista la imitazione della circolazione sul percorso ciclo-pedonale “Chico Mendes”. Il tratto interessato dall’intervento è quello compreso tra via Imperiale e via Camurana, in cui è previsto il divieto di transito a pedoni e ciclisti dal lunedì al venerdì in tutte le ore della giornata e per tutta la durata dei lavori.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017