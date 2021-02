Muore 40enne cadendo nel canale con la sua auto a Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Muore 40enne cadendo nel canale con la sua auto a Concordia. E’ accaduto domenica pomeriggio in località Vallalta di Concordia, attorno alle ore 17. L’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, mentre percorreva la strada provinciale 7 “Via delle Valli” è uscito fuori strada. L’auto è finita dentro il canale che costeggia la strada, e si è rovesciata.

Immediati i soccorsi del 118 ma non c’è stato nulla da fare per il 40enne, morto sul colpo.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco di San Felice anche la squadra sommozzatori arrivata da Bologna.

