Novi, 150.000 euro per illuminare 15 passaggi pedonali

CARPI – Quindici attraversamenti pedonali nei prossimi mesi saranno dotati di impianti di illuminazione, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per gli utenti: altri dieci, comprese intersezioni fra piste ciclabili e strade, saranno individuati in seguito.

Dopo i lavori per realizzare le canalizzazioni, si procederà con la posa vera e propria dei corpi illuminanti a LED e lampeggianti laterali: gli interventi, che riguardano due gruppi di strade in due distinti progetti, costano in tutto 150.000€ e dovrebbero essere completati entro l’estate.

Questo l’elenco dei passaggi pedonali interessati dai lavori di illuminazione:

– “SP 468 di Correggio” a San Marino, vicino all’incrocio con via del Pioppo;

– “SP 12 di Soliera” a Cortile, in prossimità del Centro Civico;

– via Volta all’incrocio con Giovanni XXIII;

– via Giovanni XXIII all’incrocio con via Torino;

– via Giovanni XXIII, all’incrocio con via De Sanctis;

– via Marx davanti alla parrocchia di Quartirolo;

– via Tre Febbraio, uscita parco delle Rimembranze all’intersezione con via Molinari;

– via Garagnani vicino a via Marsala;

– via Magazzeno, ingresso Istituto comprensivo Carpi Nord;

– viale Peruzzi all’incrocio con via Cosmé Tura;

– via Alghisi all’incrocio con via Focherini;

– via Pezzana all’incrocio con via Bortolamasi

– via Ugo da Carpi, prima della rotatoria di via Cattani;

quelli a ovest e a sud della rotatoria Tangenziale Losi – via Nuova Ponente.

« Spesso i cittadini che mi fermano – commenta l’Assessore alla Mobilità Marco Truzzi – mi chiedono di illuminare di più un attraversamento pedonale, preoccupati per la sicurezza di chi li utilizza e dalla eccessiva velocità delle auto. Come Giunta abbiamo previsto risorse per la sicurezza ogni anno, e questi due progetti sono una delle risposte. La scelta dei luoghi di intervento deriva dalla analisi degli incidenti che riguardano pedoni e ciclisti nelle ore notturne, o dalla necessità di intervenire in luoghi poco illuminati dove prevediamo aumenterà il flusso di pedoni e ciclisti. »

