Pd Sant’Agnese, giovedì 25 febbraio incontro online sulle vaccinazioni

“Vaccinazioni in corso, Covid 19 e non solo”: è questo il titolo dell’incontro online organizzato per la sera di giovedì 25 febbraio dal Circolo modenese del Pd Sant’Agnese. Interverranno la consigliera regionale Francesca Maletti, vicepresidente della Commissione Politiche per la salute, e il medico Luigi Alberto Pini, specialista in Farmacologia clinica e Medicina preventiva.

“Sarà l’occasione – spiegano dal Circolo Sant’Agnese – per parlare della campagna vaccinale in corso per il contrasto alla diffusione del Covid, spiegando il programma predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, ma anche per spiegare le altre campagne parallele di vaccinazione per adulti che la nostra Regione ha reso accessibili di recente”.

L’appuntamento è per giovedì 25 febbraio alle ore 21.00 sulla piattaforma Google Meet. Ci si può prenotare per ricevere il link per partecipare all’incontro scrivendo all’indirizzo mail pdsantagnese@gmail.com entro giovedì alle ore 14.00.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017