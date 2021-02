San Possidonio, raccolta firme per la Legge di iniziativa popolare antifascista

SAN POSSIDONIO – Presso l’ufficio anagrafe del Comune sono disponibili i moduli per la raccolta firme relative alla proposta di legge di iniziativa popolare antifascista ‘NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono recarsi in Municipio presso l’ufficio anagrafe i tutti i giorni dalle 8:00 alle 13.00 dal lunedì al sabato, per firmare la proposta di legge, muniti di un valido documento di riconoscimento. Per informazioni si può telefonare al numero 0535-417912. La raccolta firme si conclude il 31 marzo 2021.

Link:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017