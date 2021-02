San Possidonio, scade l’8 febbraio il bando per i rimborsi alle associazioni sportive dilettantistiche

SAN POSSIDONIO – Il Comune di San Possidonio, attraverso, il proprio sito web, ha pubblicato un avviso pubblico, riguardante la richiesta di rimborsi spesa, rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel Comune. La scadenza del bando è prevista per lunedì 8 febbraio alle ore 12.00. Di seguito, il testo completo dell’avviso, con destinatari, requisiti, spese ammissibili a rimborso e modalità di presentazione della domanda.

Destinatari: Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con sede nel Comune di San Possidonio;



Requisiti: Avere sede legale nel Comune di san Possidonio ed essere iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del C.N. del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e);



Spese ammissibili a rimborso: tutte le spese sostenute per la realizzazione di attività sportive realizzate dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche nel periodo Giugno/Dicembre 2020 il cui ambito e bacino di utenza dell’attività sia riferibile in prevalenza alla popolazione residente nel Comune di San Possidonio.

I materiali sportivi, se di consumo e non configurabili come beni durevoli soggetti ad ammortamento, se attinenti all’organizzazione dell’attività sportiva sono ammissibili.

(Es.: ho distribuito dei teli usa e getta per fare ginnastica a terra = ammissibili. Ho acquistato 10 bilancieri e altri attrezzi = NON ammissibile)

Sono altresì ammissibili le spese per materiali e/o dispositivi e igienizzazioni e/o sanificazioni acquistati o effettuati in ottemperanza alle misure di contenimento della diffusione del coronavirus e della conseguente emergenza sanitaria;



Fondi complessivi disponibili: 3.150.00 €;



Entità del rimborso: il rimborso delle spese presentate e ritenute ammissibili avverrà fino ad esaurimento fondi; nel caso in cui la richiesta superi la disponibilità dei fondi complessivi disponibili, i rimborsi verranno calcolati proporzionalmente in base al numero di iscritti delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale, che presenteranno domanda, alla data del giorno di chiusura del presente avviso;



Termini per la presentazione della domanda: la domanda deve essere presentata tramite apposito modulo allegato al presente avviso entro le ore 12.00 del giorno 8 febbraio 2021;



Modalità di presentazione della domanda: La domanda di ausilio di natura finanziaria e i documenti ad essa allegati potranno essere consegnati a mano agli uffici del Protocollo Generale – Piazza Andreoli, 1 – San Possidonio, oppure inviati a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. al medesimo indirizzo, fermo restando che, ai fini dell’osservanza del termine di scadenza vale esclusivamente la data e l’ora di ricevimento del plico da parte dell’Ufficio Protocollo Generale e non la data risultante dai timbri appositi sulla busta dagli uffici postali.

La domanda potrà essere anche inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata: comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.itIn quest’ultimo caso il documento informatico dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente l’ausilio di natura finanziaria;



Allegati obbligatori alla domanda:

– Documento d’identità copia fronte/retro del legale rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;

– Certificato o attestato di iscrizione al Registro CONI o al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del C.N. del CONI 1574/2017 (articolo 3, lettera e);

– Giustificativi delle spese per le quali si richiede rimborso;

– Breve relazione/riepilogo delle spese sostenute che indichi il tipo di spesa sostenuta, le attività sportive interessate dalla spesa, le date di realizzazione con riferimento dettagliato alle fatture presentate come giustificativo di spesa.

Le erogazioni dei rimborsi saranno approvate e disposte da apposito atto del Responsabile del settore Affari Generali del Comune di San Possidonio.