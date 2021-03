Bastiglia, in programma lavori ai bagni e alla mensa delle scuole “G. Mazzini”

BASTIGLIA – E’ in programma, a Bastiglia, un intervento di manutenzione ordinaria riguardante la scuola primaria “G. Mazzini”. Nel dettaglio, l’intervento, come si legge nella Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori del Comune di Bastiglia, riguarderà la sostituzione delle porte dei servizi igienici del primo piano e di un vetro nella sala mensa. Le sostituzioni si sono rese necessarie a causa della vetustà degli elementi ora presenti, che non garantivano la corretta chiusura dei servizi igienici e la messa in sicurezza dei paramenti vetrati. Il costo dei lavori sarà di circa 4.500 euro.

