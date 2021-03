Bomporto, approvato il Bando per le iscrizioni del nido Peter Pan e Miro

BOMPORTO- Approvato dal Consiglio comunale il Bando per l’apertura delle iscrizioni del nido Peter Pan di via Tevere e del Micronido Miro di via Verdi a Bomporto.

Il Bando, contenente tutte le informazioni per l’iscrizione, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

Per la compilazione assistita delle domande online, considerate le misure adottate per il contenimento del Coronavirus, sarà necessario prendere un appuntamento telefonico.

Solo al termine delle iscrizioni, l’Amministrazione comunale determinerà il numero di posti disponibili e le modalità organizzative del servizio, sulla base delle domande pervenute e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid-19.

