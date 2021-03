Camilla Butelli, la promettente ginnasta di Mirandola prima ai Campionati regionali

MIRANDOLA – La giovanissima atleta mirandolese Camilla Butelli ha ottenuto, nella giornata di domenica 7 marzo, un importante successo ai Campionati regionali di ginnastica artistica, disputatisi a Ferrara. La promettente ginnasta della società La Patria 1879 di Carpi, al ritorno alle gare dopo lo stop dovuto alla pandemia, si è infatti classificata al primo posto nella categoria Junior 1. Abbiamo intervistato Camilla per chiederle quali sensazioni abbia provato nell’ottenere un tale risultato al rientro in campo gara dopo diversi mesi.

Camilla, descrivici la gara di domenica 7 marzo. Che emozioni hai provato?

Ritornare in gara dopo tanto tempo ed essere subito sul podio mi ha lasciata senza parole. La gara era composta da tre prove, prima delle quali abbiamo testato gli esercizi. Le prove sono state difficili, ma allo stesso tempo è stato molto bello potermi mettere alla prova. Prima della gara avevo un po’ di batticuore ed ero molto tesa perchè, pur avendo già affrontato quelle prove diverse volte, in questo caso avevo a che fare con elementi più difficili.

Quando avevi gareggiato per l’ultima volta, prima dei campionati regionali del 7 marzo?

L’ultima volta in gara era stata nel mese di dicembre, però si trattava di una prova organizzata in modo completamente diverso.

Durante la pandemia da Coronavirus, nonostante lo stop delle gare, hai potuto continuare ad allenarti?

Sì, in parte gli allenamenti sono continuati, però sono stati sicuramente meno che in precedenza. Io faccio parte della società La Patria 1879 di Carpi, con cui mi alleno già da qualche anno; con gli allenatori mi trovo molto bene.

Gli allenamenti per raggiungere questo tipo di risultati richiedono sacrifici?

Sì, richiedono tanti sacrifici, ma in cambio regalano grandi soddisfazioni. I sacrifici, più che dal tipo di sport che si pratica, dipendono dal livello a cui lo si pratica. Io, per esempio, allenandomi tutti i giorni per tre ore, devo organizzarmi con gli impegni scolastici. Quando mi alleno, però, vista la mia passione per questo sport, le ore passano molto velocemente.

Di seguito, alcune immagini delle atlete della società La Patria 1879, tra cui Camilla Butelli, impegnate domenica 7 marzo ai Campionati regionali di ginnastica artistica a Ferrara:

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017