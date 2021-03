Cede uno spinello a una ragazzina, lei rimane intossicata

I carabinieri della compagnia di Carpi hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna un ragazzo diciassettenne Il quale, qualche giorno fa, ha ceduto uno spinello confezionato con dell’hashish, ad una ragazzina non ancora quindicenne la quale, a seguito dell’assunzione dello stupefacente, è stata trasportata presso l’ospedale poiché seriamente intossicata.

Il mattinale aggiunge che i carabinieri della Compagnia di Carpi hanno arrestato un quarantenne del posto poiché un paio di notti fa, alla guida della propria autovettura ed in violazione del divieto di mobilità, è stato fermato e controllato e trovato in possesso di 10 g di cocaina, un bilancino di precisione e svariate centinaia di euro, nascosti dietro il contachilometri della vettura. L’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere.

