NOVI DI MODENA – Commemorazione del 76esimo anniversario della Battaglia di Rovereto che si tenne il 17 marzo 1945.

Circa 600 partigiani venuti da tutta la provincia, 76 anni fa, affrontarono più di mille nazi-fascisti, riuscendo ad avere la meglio e a impedire i rastrellamento della popolazione.

Nel combattimento, che si tenne il 17 marzo 1945, nonostante l’esito positivo, 5 partigiani, tra cui una giovane donna, persero la vita: Albano Modena, Nevio Scanavini, Savino Forti, Remo Nasi ed Eva Frattini.

Scrive L’Anpi sezione di Rovereto:

Per non dimenticare chi ha lottato per la libertà e la democrazia.

Per non dimenticare, nonostante tutto, nonostante il Covid.