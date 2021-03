Covid, muore bambina di 11 anni di Finale Emilia con patologie pregresse

FINALE EMILIA – Patologie pregresse e problemi di salute aggravati dalla positività al Coronavirus. Queste le cause della morte di Yousra Assaban, bambina di soli 11 anni, che viveva con la sua famiglia (mamma, papà e tre fratelli più piccoli) in un appartamento in centro a Finale Emilia, dove frequentava la scuola media “Frassoni”.

Dopo i primi sintomi seguiti alla positività al Covid-19, Yousra era stata ricoverata d’urgenza, una decina di giorni fa, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ma purtroppo il suo quadro clinico non è mai migliorato e nel pomeriggio di venerdì 26 marzo è arrivata la notizia del decesso.

