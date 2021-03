Finale Emilia, chiusura temporanea di via Torre Portello per lavori di scavo e allacciamento reti gas

FINALE EMILIA- L’ordinanza del 19 marzo, firmata dal comandante della Polizia locale Fabio Ferioli, ha stabilito la chiusura temporanea della circolazione stradale e l’istituzione del divieto di sosta in via Torre Portello per lavori di scavo e allacciamento della rete gas metano .

Il tratto che verrà chiuso alla circolazione sarà quello compreso tra le intersezioni con via Costa e via Ventura. L’istituzione del divieto di sosta interesserà invece via Costa, tra le intersezioni con via Trento Trieste e via Torre Portello.

La fine dei lavori, iniziati alle otto del 19 marzo scorso, è prevista per il 2 aprile alle 18.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017