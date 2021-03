Lunedì nero sulla Canaletto, sequela di incidenti alla Cappelletta del Duca

Lunedì nero sulla Canaletto, sequela di incidenti alla Cappelletta del Duca, nel Comune di Medolla. Nel pomeriggio di lunedì 1 marzo sono state sette le automobili coinvolte in due diversi incidenti stradali avvenuti a meno di un’ora di distanza e nel raggio di 50 metri.

Il primo è avvenuto attorno alle 4, in direzione San Prospero, con il tamponamento di un furgone e un camion. Ad avere la peggio è stato il furgone, che è andato distrutto: le operazioni per rimuovere la carcassa sono durante circa un’ora, con la polizia locale Area Nord a occuparsi dei rilievi.

Sbloccata la strada che era a senso unico alternato, c’è stato a poca distanza, in direzione Medolla, un secondo tamponamento, che attorno alle ore 17 ha coinvolto ben 4 mezzi: un furgone, una Punto, una Seat Ibiza e un’altra utilitaria.

Di nuovo disagi alla circolazione, sempre la Polizia locale Area Nord sul posto. Tanti i danni ma per fortuna nessun ferito

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017