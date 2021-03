Medolla vieta mangiare, bere, soffermarsi al parco. E 100 euro di multa a chi va fuori dai vialetti

Medolla vieta mangiare, bere, soffermarsi al parco. E 100 euro di multa a chi va fuori dai vialetti. Lo ha deciso il Comune, che ha predisposto un’ordinanza sull’uso del parco pubblico cittadino in cui si vieta, praticamente, di far tutto. Ogni comportamento è sanzionato con 100 euro di multa.

Le multe sono in vigore fino al 31 dicembre, ma solo di notte. In estate, da mezzanotte alle 6 del mattino, nel resto dell’anno dalle ore 22 alle 6 del mattino. Occhio quindi all’orologio se si fa una passeggiata notturna. Passeggiata che deve tenersi, tassativamente, solo nei vialetti e non oltre. Altrimenti, multa. Stessi divieti, oltre al parco, anche a marciapiedi, rampe di accesso e portici delle scuole, dell’Auditorium e della biblioteca.

Il provvedimento fa il paio con quelli varati a Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola dove è stato vietato fumare per strada, portare i cani allo sgambatoio e far giocare i bimbi al parco. Staccato pure il wi-fi pubblico. Tempi duri per chi ama stare all’aria aperta.

