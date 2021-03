Mirandola, dalla Regione nessuna richiesta di proroga per il punto nascite

MIRANDOLA – In seguito all’interrogazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, che chiedeva se la Regione Emilia-Romagna avesse inviato una richiesta di proroga (la deroga concessa nel 2017 aveva durata biennale) per l’attività del punto nascite di Mirandola, è arrivata la risposta della Regione, nella persona di Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, che ha dichiarato che “non è stata inviata alcuna richiesta di proroga da parte della Regione, nè il Ministero ha inviato alcuna comunicazione al riguardo”. La direttrice sottolinea, poi, che “l’attività del punto nascite sta procedendo regolarmente, mettendo in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nell’assistenza alla gravidanza e al parto durante questo periodo di pandemia e garantendo tutti i criteri di sicurezza dichiarati nella richiesta di proroga presentata nel 2017”.

