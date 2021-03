Neonato morto nel 2018, il Policlinico risponde alle accuse della madre

MODENA – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha risposto, tramite un comunicato stampa, alle dichiarazioni rilasciate dalla signora Isabella Massamba, madre del bambino deceduto dopo pochi giorni di vita nel reparto di Neonatologia del Policinico di Modena nel 2018. La perizia del medico legale dovrà accertare se la causa della morta sia effettivamente stata, come sostiene la madre del piccolo Daniele, una infezione da Escherichia Coli.

“In riferimento alle dichiarazioni rilasciate media da parte della Sig.ra Isabella Massamba, la direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ritiene anzitutto doveroso esprimere il cordoglio alle famiglie dei due neonati deceduti all’epoca dei fatti che risalgono al 2018. Fatta questa premessa, come sempre avviene in questi casi, l’Azienda non intende pronunciarsi sul caso esposto sino al termine dei procedimenti giudiziari in atto.

“Non sta a noi sostituirci ai periti e al giudice – commenta il direttore generale Claudio Vagnini – e per questo motivo non consideriamo opportuno rispondere nel dettaglio attraverso i media a richieste e supposizioni che rientrano nell’ambito giudiziario”.

Tuttavia, vorremmo rassicurare la cittadinanza sul fatto che in questi anni l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha investito molto nella prevenzione delle infezioni nosocomiali, attraverso la formazione degli operatori, la sorveglianza e l’adozione di protocolli specifici finalizzati alla riduzione del rischio infettivo. Purtroppo, come noto, anche la più stretta osservanza di tutte le misure di prevenzione non è in grado di eliminare totalmente il rischio infettivo, ma unicamente di ridurlo o, in altri casi, di contenerlo. Ciò, ad esempio, è quanto si è verificato nell’unico caso di contagio accidentale da Covid verificatosi qualche tempo fa in un neonato, che si è risolto senza esiti e che, grazie alla pronta attivazione di tutte le misure di controllo e contenimento, non ha comunque coinvolto nessuno degli altri neonati in quel momento ricoverati.

“Capiamo la situazione di grave sconforto della famiglia ma non ci riconosciamo nei comportamenti che ci sono stati attribuiti – dichiara il prof. Berardi, Direttore della S.C. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – tutti i miei collaboratori hanno sempre dimostrato grande attenzione al rispetto delle norme di buona pratica clinica e assistenziale, con particolare riferimento alla prevenzione delle infezioni nosocomiali. La Neonatologia di Modena è un centro di rilievo nel panorama nazionale per l’assistenza ai prematuri, centro provinciale dell’emergenza neonatale, un reparto che assiste circa 450 bambini prematuri all’anno. Siamo sempre impegnati a lavorare per un costante miglioramento dei nostri percorsi e dei nostri protocolli” – conclude il prof. Berardi”.