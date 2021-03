Palazzi ricandidato sindaco a Finale, il Pd: “Si ripropone una proposta politica che ha già fallito”

“Si ripropone una proposta politica che ha già fallito”. Così il Pd commenta la notizia della decisione dei vertici regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di ricandidare sindaco di Finale Sandro Palazzi.

Secondo il senatore Andrea Ostellari (Lega), il consigliere regionale Michele Barcaiuolo (FdI) e il senatore Enrico Aimi (Fi) per le prossime elezioni amministrative “Lavoriamo insieme per confermare i nostri sindaci e portare il buon governo del centrodestra anche in altri Comuni”. Tradotto, sarà riproposto Palazzi.

Dall’opposizione si commenta così:

Come Circolo PD Finale Emilia-Massa finalese constatiamo che in queste ore la candidatura del centrodestra per Finale Emilia sia stata calata dall’alto a livello regionale riproponendo di fatto una proposta politica che in questi 5 anni ha fallito. Il fallimento non solo è dovuto all’incapacità nel gestire l’ordinaria amministrazione e le fasi emergenziali, ma anche dall’atteggiamento divisivo tenuto nei confronti dei differenti attori che valorizzano la nostra comunità.

Un tratto caratteristico della Lega della Bassa, ne è un esempio il tentativo di distruggere l’Unione dei Comuni con l’uscita di Mirandola. A Finale è tempo di una nuova pace sociale per ridare slancio e una nuova prospettiva al paese attraverso un progetto caratterizzato dalla collaborazione, dall’ascolto e da una partecipazione allargata a tutti i contributi originali e costruttivi per cogliere le diverse sensibilità e necessità.

Questo è stato ed è il lavoro del “Cantiere 2030” che permetterà di costruire una serie di proposte adeguate e convincenti, tali da allargare il coinvolgimento ed il consenso verso un progetto ampio. Questo è il contributo che come PD vogliamo dare a Finale Emilia e alle frazioni e a quelle aree politiche che, riconoscendosi negli stessi obiettivi, vogliono dare il proprio contributo e sono disposte a costruire nuove alleanze, perchè #ricostruiAMOFinale

