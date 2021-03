Ravarino, in fiamme capanno vicino ad una casa colonica. Nessun ferito

RAVARINO – Nelle prime ore della mattina di sabato 20 marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, a Ravarino, a causa di un incendio sviluppatosi in un capanno nei pressi di una casa colonica, in via Argini. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il capanno era completamente avvolto dalle fiamme, ma fortunatamente non si registra alcun ferito.

