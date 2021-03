Ravarino, senso unico alternato in via Dante e via Curiel per la posa di cavi elettrci

RAVARINO – Via Dante e via Curiel, a Ravarino, sono interessate in questi giorni da lavori riguardanti la posa di cavi elettrici sotterranei. Come informa un’Ordinanza del Comune di Ravarino, dunque, nelle due vie interessate è stata disposta ed è già in vigore a partire da martedì 16 marzo, una limitazione del traffico, attraverso l’istituzione di un senso unico alternato, itinerante con il cantiere, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 di ogni giorno, fino al 2 aprile, data in cui è prevista la fine dei lavori.

