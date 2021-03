Truffe sul web, tre incontri per imparare a evitarle

Lunedì 22 marzo prende il via il primo di due corsi di formazione online per imparare utilizzare Internet in sicurezza. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “La prevenzione rende sicuri: azioni integrate per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana” promosso dal Comune di Modena attraverso l’ufficio Legalità e sicurezze e finanziato dal Fondo unico di Giustizia.

Il progetto prevede diverse azioni, anche in collaborazione con associazioni, comitati anziani e sindacati pensionati e col coinvolgimento del Puass del Settore Politiche sociali, con l’obiettivo di potenziare l’informazione e la formazione per la prevenzione e il contrasto alle truffe e, al tempo stesso, potenziare sugli stessi temi la formazione di Forze di polizia e operatori pubblici dei servizi dedicati alla popolazione anziana.

Conclusi i percorsi sulla sicurezza via internet, organizzati da Polizia locale e Palestra digitale del Comune, rivolti a rappresentanti delle associazioni degli anziani, referenti del controllo di Vicinato e operatori del Puass, si aprono ora direttamente agli anziani interessati i nuovi percorsi on line che prendono appunto il via lunedì. Due le edizioni in programma: la prima il 22, 24 e 26 marzo dalle ore 17 alle 19 (per iscrizioni: www. makeitmodenaform.it/ sicurezzadigitale1 ); la seconda il 12, 14 e 16 aprile dalle ore 15 alle 17 (per iscrizioni: www.makeitmodenaform.it/ sicurezzadigitale2 ).

Si partirà, nel primo incontro, con l’analizzare Internet, le sue insidie tra virus, malware e phishing, il gioco d’azzardo sul web, ma anche i servizi attraverso le credenziali Spid. Il secondo appuntamento sarà dedicato allo smartphone: configurazione, insidie e strumenti di protezione e gioco d’azzardo. Infine, nelle ultime due ore di corso saranno analizzate le best practice, perché la prima difesa è la conoscenza e la consapevolezza.

Successivamente saranno programmate altre edizioni del corso che potranno essere svolte on line o in presenza in base alle misure di contenimento Covid-19; per informazioni e per comunicare il proprio interesse a partecipare si può compilare il form di preiscrizione (www.makeitmodenaform.it/ preiscrizioni/ ) o contattare la Palestra digitale (tel. 059 2034105).

