Voto contrario in Ucman, parla il vicesindaco Bruno Fontana: “Con la Mirandolexit si rischiano difficoltà economiche”

“Con la Mirandolexit si rischiano difficoltà economiche”. Lo dice chiaro e tondo il vicesindaco di San Felice, Bruno Fontana, argomentando il perché del suo voto contrario al progetto della nuova Unione senza Mirandola. Una scelta incomprensibile secondo il Partito democratico, in linea con quello che è stato sempre detto secondo invece la lista civica di maggioranza che sostiene il sindaco

Scrive Fontana:

La potenziale uscita di Mirandola potrebbe diventare l’opportunità per riorganizzare l’Unione altrimenti si rischia di mettere in difficoltà economica i Comuni in previsione di prevedibili aumenti annuali dei costi di gestione dei servizi conferiti con ricadute negative sulla sostenibilità dei bilanci. È stato detto che si tratta di un progetto iniziale aperto a sostanziali miglioramenti. Vediamo.