A Nonantola apre la prima Biblioteca Condominiale

A Nonantola nasce la prima Biblioteca condominiale, presso il condominio “La Maison “. Coinvolge 4 palazzine , 30 famiglie,4 scaffali e 156 libri divisi in 4 gruppi (39 libri per palazzina).

“Questi sono i numeri che fanno comunità – spiega il promotore, il consigliere comunale Francesco Cosimo Antonucci – In collaborazione con l’associazione Niente di nuovo che ha donato i libri (associazione che si occupa della gestione del centro del riuso), grazie a

Maria Guazzalocache ne è la presidente e grazie all’appoggio di tutti gli inquilini del nostro condominio, abbiamo messo in piedi questa bella iniziativa”.

L’idea è nata durante la pandemia e si è sviluppata mentre si ripulivano insieme i condomini dal fango dell’alluvione.

“Segnale che, se lo si vuole, dalle cose brutte nascono cose meravigliose. Ringrazio tutti – chiude Antonucci – per la collaborazione e spero presto di poter avviare una collaborazione con la biblioteca comunale, così da metterla in rete, come già accaduto nelle altre pochissime biblioteche condominiali esistenti in Italia”

