Bomporto, il Comune avverte: “Attenzione alla processionaria”

Massima attenzione alla Processionaria. Complici le temperature più alte della media del periodo, il lepidottero defogliatore che attacca in particolare i pini è già comparso in diverse aree dei tre centri di Bomporto, Solara e Sorbara.

Una circostanza che può comportare rischi per la salute di persone o animali: al raggiungimento della maturità, infatti, le larve abbandonano il nido scendendo in fila indiana lungo i tronchi e vagando nell’ambiente alla ricerca di un luogo adatto in cui completare lo sviluppo. In questa fase, la Processionaria del pino può entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari, a causa dei peli urticanti di cui le larve sono ricoperte.

L’Ufficio Ambiente del Comune di Bomporto sta tenendo costantemente monitorata l’evolversi della situazione, ma per rendere ancora più efficace il presidio serve la collaborazione dei cittadini, chiamati a segnalare l’eventuale presenza di nidi in aree pubbliche – contattando l’Ufficio Ambiente allo 059-800709 – e a intervenire autonomamente in caso di avvistamenti in aree verdi private, provvedendo all’asportazione del nido stesso.

