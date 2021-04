Cerca di scappare scavalcando una recinzione e di disfarsi della droga: arrestato dalla Polizia

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino marocchino di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile, la squadra volante è intervenuta in via Corassori. a Modena, in seguito ad una chiamata alla linea di emergenza che segnalava un diverbio animato tra alcune persone. Alla vista della Polizia, i soggetti si sono dati a precipitosa fuga prendendo direzioni differenti; uno di loro, dopo aver scalvato una recinzione cortiliva è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Durante la fuga ha tentato di disfarsi di un pacchetto, contenente sostanza resinosa per un peso complessivo di 15,59 grammi, accertato successivamente da prova narcotest essere hashish, lanciandolo a terra.

Sulla sua persona sono stati rinvenuti ulteriori 63,44 grammi della medesima sostanza stupefacente e alcune dosi preconfezionate di cocaina pronte per essere cedute, oltre ad un bilancino elettronico. Il 22enne, irregolare sul territorio italiano e destinatario di un decreto di espulsione, risulta gravato da precedenti di Polizia per tentata rapina e per reati in materia di stupefacenti. Come disposto dal Magistrato di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo con rito direttissimo.

