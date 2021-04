Concordia, Flavio Viani rientra in Consiglio comunale e sostituisce la dimissionaria Bignardi

CONCORDIA – In seguito alle dimissioni della consigliera comunale di Concordia Elena Bignardi, della Lista Civica per Concordia (opposizione), in seguito al taglio dei fondi per la disabilità, il suo posto verrà preso, riporta “Il Resto del Carlino”, da Flavio Viani, che rientra, così, in Consiglio comunale, dopo essere stato eletto per la prima volta nel 1999 ed essere rimasto in carica fino al 2019.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017