Finale Emilia, Unifer Navale. Ferraresi (M5S) incontra il ministro Giogetti

FINALE EMILIA – Un tavolo ministeriale per risolvere la crisi Unifer Navale. Si chiude così l’incontro a Roma tra il deputato finalese Vittorio Ferraresi del MoVimento 5 Stelle e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

“Ho sempre preferito alle parole gli interventi diretti per il territorio – rivendica Ferraresi – ed è quanto ho fatto oggi incontrando il ministro Giorgetti a cui ho sottoposto la questione Unifer Navale. Sono già in contatto con la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, esponente del M5S che ha già affrontato crisi nel Modenese. Il ministro Giorgetti ha anticipato la creazione di una squadra anti-crisi, di cui avrà la delega proprio la sottosegretaria Todde a giorni. Sono molto contento che si possa entrare nel vivo per risolvere problemi. La settimana prossima avrò un incontro con Todde, una volta che lei otterrà la delega”. Il deputato ha ripercorso con il ministro Giorgetti alcune tappe della vicenda. “La mossa di Fincantieri rischia di avere conseguenze drammatiche per centinaia di lavoratori e per le loro famiglie – ricorda Ferraresi – vanificando una buona parte degli undici milioni di investimenti post-sisma con cui è stato realizzato il Polo industriale finalese. Mi faccio portavoce delle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresentate dai sindacati. Resto a disposizione anche per organizzare un incontro a Roma e prima a Finale Emilia. Mi auguro si trovino presto le risposte per le lavoratrici e i lavoratori, evitando conseguenze drammatiche nel pieno di una crisi sanitaria, ma anche economica”.