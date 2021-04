Frontale tra due auto sulla Panaria Est, tra Camposanto e Finale Emilia: due feriti

Incidente questo pomeriggio sulla via Panaria Est, tra Camposanto e Finale Emilia. Due auto, guidate da una donna cinquantenne e da un uomo di 35 anni, si sono scontrate frontalmente. Entrambi i guidatori sono risultati feriti in maniera non grave e sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. La strada è stata chiusa per circa due ore, per permettere l’intervento dei soccorsi e gli accertamenti della Polizia Locale; si sono, dunque, create code di circa un chilometro, formate soprattutto da camion, in entrambe le direzioni.

