Giovane di 25 anni di Soliera, Sandro Gallone, muore in moto

SOLIERA – Giovane di 24 anni di Soliera muore in moto: si chiamava Sandro Gallone. È successo domenica a Formigine, attorno alle ore 13.

Il ragazzo era in sella alla sua moto, una Yamaha, e stava percorrendo via Giardini di ritorno da una gita a Serramazzoni quando è accaduta la tragedia.

La sua moto ha impattato contro una Golf guidata da un 65enne Modenese, per cause da accertare. L’uomo è rimasto illeso, per il ragazzo la caduta è stata fatale.

Inutili i soccorsi, Sandro Gallone è spirato giunto in ospedale.

Sui social sono moltissime le attestazioni di cordoglio: il giovane, poco prima di morire, aveva postato in un gruppo di appassionati la foto della sua moto: “Un giretto tranquillo”, la frase che l’accompagnava.

