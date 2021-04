“Il centro non è un pisciatoio per cani”: protestano i commercianti a San Felice

SNA FELICE SUL PANARO – “Il centro non è un pisciatoio per cani”: protestano i commercianti a San Felice per il comportamento di certi padroni molto maleducati.

I cani, si sa, hanno l’istinto di “segnare” il territorio lasciando la loro orina in angoli strategici, ma sarebbe buona educazione pulire quel che il proprio animale lascia in giro.

Non tutti però la fanno, e i risultati sono evidenti. Specie adesso che finalmente in centro a San Felice sono sparite molte impalcature e diversi palazzi sono stati rimessi a nuovo dopo il terremoto.

Ma quella che dovrebbe essere una piacevole passeggiata in centro, magari anche facendo shopping, si rivela un tour tra “ricordini” canini, di brutto aspetto e pessimo olezzo. Nel giro di pochi metri, come dimostrano le foto, praticamente tutti palazzi sono deturpati.

Così i commercianti hanno messo alcuni cartelli per strada e ricordano ai maleducati che “via Mazzini non è un pisciatoio per cani”, agli animali di “non lasciare più la foto dei loro padroni” e che “i trasgressori saranno puniti”.

